Порошенко убежден, что Украина в 2021 году получит перспективу членства в ЕС

Президент Украины Петр Порошенко считает, что в 2021 году Украина получит перспективу членства в Европейском Союзе. Об этом он сказал, выступая на сессии Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает "112 Украина".

"Я абсолютно убежден, что после волны популизма евроскептиков все будет хорошо. Единственное, что изменится в 2021 году, - Украина при поддержке Польши и Литвы получит перспективу членства в Европейском Союзе", - сказал Порошенко.

Кроме того, президент подчеркнул необходимость единства стран Европейского Союза и других демократических стран. "Основой для нашего единства являются наши ценности, а не деньги", - сказал он.

"Я абсолютно убежден, что мы победим в пропагандистской войне, выиграем в информационной войне, станем победителями в гибридной войне, потому что правда - на нашей стороне", - заявил Порошенко.

Напомним, в 2014 году после Революции достоинства Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение 2014-2017 гг. соглашение ратифицировали Верховная Рада, Европарламент, а также национальные парламенты всех стран ЕС.

1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу. Позже Петр Порошенко отмечал, что Соглашение выполнено лишь на 15%.

Напомним, 11 июня вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. Однако безвиз не работает с Великобританией, Ирландией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.