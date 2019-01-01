Порошенко: Україна протягом останніх п'яти років стала далі від Москви і ближче до Європи

Україна протягом останніх п'яти років стала далі від Москви і ближче до Європи й ані обіцянки манни небесної, зерна зневіри чи зілля розбрату не повинно розвернути українців назад.

Про це заявив Президент Петро Порошенко у новорічному привітанні, яке транслювалося українськими телеканалами.

"Ми стали далі від Москви і ближче до Європи. Це - чітка стратегія, якої неухильно дотримуємося протягом останніх п'яти років. Ми йдемо своїм шляхом. Ані обіцянки манни небесної, ані зерна зневіри, ані зілля розбрату - ніщо не повинно розвернути нас назад", - підкреслив Порошенко.

Він також висловив сподівання, що гаслом 2019 року для влади, суспільства і кожного громадянина стануть слова: "В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай". Читайте також: 2018 рік в архіві української історії займе місце поруч із 1991-м - Порошенко

Водночас Глава держави додав, що в 2019 рік відзначатиметься століття Акту злуки, соборності України.