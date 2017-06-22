Порошенко: Украина и США подпишут оборонные соглашения, включающие закупки вооружения

В течение следующих двух-трех месяцев ожидается визит в Украину ключевых представителей администрации США, во время которого, в частности, будет подписано соглашение об оборонном сотрудничестве, в том числе о поставках американского вооружения и сотрудничества в военно-технической сфере.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в заявлении для СМИ по результатам встреч в Конгрессе США, сообщает корреспондент Укринформа.

"В ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров, и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по вопросам военного сотрудничества, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - сказал глава государства.

Порошенко добавил, что этот визит состоится в ближайшие два-три месяца.

Хвиля

http://hvylya.net

