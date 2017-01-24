Порошенко: Украина может отвечать на кибератаки России

После аннексии Крыма вся система мировой безопасности изменилась, поэтому нужно быть готовыми и к таким вызовам, как кибератаки,заявил президент Украины Петр Порошенко.

Кибератаки со стороны России являются элемментом гибридной войны, но Украина может контратаковать. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Нийнисте, передает корреспондент издания "ГОРДОН"."Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. И у нас есть сильные киберподразделения, поэтому Украина может контратаковать. Но Украина - не единственная цель кибератак.

Европейские страны и США являются объектами кибератак. И это - элемент гибридной войны", - сказал президент Украины.

Порошенко заявил, что нужно быть готовы к таким вызовам, потому, что после аннексии Крыма вся система мировой безопасности "изменилась".

16 декабря 2016 года представитель Министерства инфраструктуры Украины Марина Томко сообщила о хакерских атаках на сайт ведомства. 15 декабря глава "Укрзалізниці" Войцех Балчун заявил о хакерской атаке на сайт компании. По данным министра инфраструктуры Владимира Омеляна, сайт атаковали украинские хакеры по заказу "неустановленного лица" из Санкт- Петербурга. Хакеры атаковали также сайты Государственной казначейской службы, Пенсионного фонда Украины, Министерства финансов.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий.

В декабре президент бывший США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет- технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

5 января был опубликован доклад Национальной разведки США о киберугрозах со стороны РФ.

Так, в заявлении разведывательных ведомств Америки говорилось, что Россия представляет полномасштабную киберугрозу для правительства США.

6 января американская разведка опубликовала доклад, в котором говорится, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

После ознакомления с документом президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "решительно пресечь" попытки кибератак на страну.