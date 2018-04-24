Порошенко: Украина не даст РФ устроить конфликт на почве религии

Украина не позволит России устроить провокации на почве обретения Украинской православной церковью автокефалии. Об этом сообщил президент Петр Порошенко в эфире ICTV.

"Во-первых, мы, украинцы, и страна Украина - мы не боимся России, и мы доказываем это все четыре года, пока Россия проливает кровь на нашей земле", - подчеркнул президент.

Он напомнил, что термин "российская агрессия" уже вошел в международные юридические документы, несмотря на все попытки РФ скрыть присутствие своих войск на территории Украины.

Глава государства напомнил также, что в Украине конституционно закреплена свобода совести. "Никто не имеет права запрещать посещать ту или иную церковь. Но я уверен, что томос на автокефалию вызовет значительный подъем украинского национального духа", - сказал Порошенко.

Президент убежден, что действия России стали катализатором устремлений Украинской православной церкви к самостоятельности.

Ранее он сообщил, что Вселенский патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии УПЦ.

Сегодня стало известно, что Вселенский патриарх Варфоломей в вопросе предоставления томоса об автокефалии намерен координировать свои действия с другими поместными церквями мира.

На данный момент не существует всеми принятой формальной процедуры предоставления церквям статуса автокефальных.