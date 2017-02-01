Порошенко: "Украина в ООН использует любую возможность для защиты от агрессии РФ"

Во время своего председательства в Совете безопасности ООН Украина использует все возможности для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в своем микроблоге Twitter.

"С сегодняшнего дня новый ответственный этап нашей работы в Совете безопасности ООН - начинается председательство Украины в СБ в феврале... В ООН и дальше будем использовать каждую возможность для защиты Украины от российской вооруженной агрессии", - написал президент.

Напомним, 1 января Украина стала непостоянным членом Совбеза ООН на 2016- 2017 годы. Кроме того, в феврале наша страна председательствует в организации. В ходе председательства украинская делегация планирует вынести на обсуждение два тематических вопроса: защита объектов критической инфраструктуры и урегулирования конфликтов в Европе.

Из-за обострения ситуации в Авдеевке, Украина инициировала проведение открытого заседания Совбеза ООН.