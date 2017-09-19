Порошенко: Украина выделяет на оборону больше требований НАТО - более 6% ВВП

Украина выделяет на оборону более 6% ВВП, что превышает обязательства для стран-членов НАТО. Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Военной академии США Вест-Пойнт, передает пресс-служба главы государства.

По словам Порошенко, военные расходы Украины уже превысили 6% ВВП.

"Цифра, которая намного больше, чем обязательства для НАТО", - добавил президент.

Глава государства также оценил роль США в развитии украинских вооруженных сил.

"Мы очень ценим тот факт, что Соединенные Штаты стоят плечом к плечу в нашей борьбе", - сказал Порошенко, отметив, что сегодня руководство, президент Соединенных Штатов, зарекомендовали себя прочными и надежными защитниками международного права.

"Ваша страна остается мировым лидером в предоставлении практической помощи Вооруженным силам Украины", - отметил Порошенко.

Порошенко поблагодарил США за помощь в развитии украинской армии.

"Мы ценим советы, предоставленные нашими американскими партнерами по вопросам безопасности и оборонной реформы, в частности, генерала Абизаида, который также является выпускником "Вест-Пойнта", - отметил Порошенко.

Президент напомнил о состоянии Вооруженных сил Украины в 2014 году и о правовой норме, запрещающей доступ экспертов НАТО в военные институты Украины.

"Мне не нужно говорить, какие силы были за этой нормой. В консультации с нашим парламентом я приказал немедленно отменить эту норму. Благодаря этому мы можем сообща работать над реформированием Вооруженных сил Украины. И я очень горжусь тем, что мы вместе создаем одну из сильнейших армий на континенте", - сказал Порошенко.

Напомним, специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер вчера отметил, что Украина и Грузия пока не готовы к вступлению в НАТО.