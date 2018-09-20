Порошенко: Уровень жизни восстанавливается медленно, неравномерно

Глава государства заявил, что понимает - большинство украинцев "объективно недовольны" уровнем жизни и ситуацией в стране

Украинская власть, несмотря на немало ошибок в тактике удержания государства от развала и на пути его последующего развития, верно выдерживает стратегический курс.

Как передает корреспондент LIGA.net, об этом во время ежегодного обращения к депутатам заявил в Верховной Раде президент Петр Порошенко.

"Наверное, за последние годы власть сделала - и это точно так - немало тактических ошибок. И за это на мне лично лежит часть ответственности. Но я точно знаю, что мы ничем не ошиблись и не погрешили в вопросах стратегии", - заявил он.

Стратегией, по словам главы государства, является сделать Украину "неотъемлемой и бесспорной частью Европы" — без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния. И сейчас ситуация внутри страны и вокруг "точно не такая драматическая, как в 2014-2015 годах".

"К сожалению, власть допустила немало просчетов и в кадровой политике. А смелые эксперименты в этой сфере оказались недостаточно эффективными. Темпы реформ совсем не такие, как та скорость, которую мы проектировали на старте. Проблемы оказались более глубокими, сопротивление - сильнее, решения - сложнее", - добавил он.

"Хотел бы подчеркнуть, чем большинство общества объективно недовольно. Не удалось завершить войну и восстановить территориальную целостность страны. Вследствие агрессии утрачено 20% промышленного потенциала страны. Это, конечно, спровоцировало эффект домино для всех украинской экономики. Вместе с агрессивным закрытием Россией своего рынка для украинских товаров это привело к глубокому экономическому кризису", - заявил Порошенко.

Как выразился глава государства, большинство украинцев "пока что не почувствовали улучшения благосостояния", а уровень жизни "восстанавливается медленно и неравномерно - и по регионам, и по социальным, и по возрастным группам". Особенно незащищенными остаются пенсионеры, добавил Порошенко.

Также, по его словам, серьезные масштабы приобрела проблема эмиграции из страны, но с этим вызовом имеют дело все страны Центрально-восточной Европы, которые в процессе евроинтеграции становились частью европейского рынка труда.