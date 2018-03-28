Порошенко утвердил Годовую нацпрограмму под эгидой комиссии "Украина - НАТО"

Президент Петр Порошенко утвердил Годовую национальную программу под эгидой комиссии "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" на 2018 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Президент Петр Порошенко подписал указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии "Украина - НАТО" на 2018 год", - сказано в нем.

Согласно сообщению, Годовая национальная программа (ГНП-2018) должна обеспечить выполнение приоритетных задач сотрудничества Украины с НАТО, а также соответствующих решений, принятых в ходе заседания комиссии "Украина - НАТО" на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве (Польша), других важных договоренностей со стороной НАТО.

ГНП-2018 является системным стратегическим документом, определяющим приоритетные задачи на 2018 год и среднесрочные цели, которые планируется достичь к 2020 году.

Также документ определяет соответствующие практические мероприятия в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, реформирования сектора безопасности и обороны страны в соответствии со стандартами и рекомендациями Альянса.

Программа направлена на привлечение и использование потенциала и практической и консультативно-совещательной помощи НАТО и государств-членов с целью повышения обороноспособности Украины в условиях вооруженной агрессии России, а также введение целенаправленных и планомерных мероприятий по подготовке государства к обретению членства в НАТО.

Координацию работы по выполнению Годовой национальной программы возложено на Кабинет Министров.

Как сообщали Українські Новини, председатель Военного комитета альянса генерал Петр Павел заяил, что за последние 4 года Украина смогла существенно приблизиться к стандартам НАТО.

Ранее НАТО признала стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, предоставив статус "страна-аспирант".