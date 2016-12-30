Порошенко утвердил новый военный билет

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ No582/2016 "Об утверждении положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и положения о военном билете офицера запаса". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"С целью усовершенствования воинского учета военнослужащих и военнообязанных рядового, сержантского, старшинского состава, офицеров запаса постановляю утвердить положения о военном билете рядового, сержантского и старшинского состава и положения о военном билете офицера запаса", - говорится в тексте указа.

Согласно указу, Кабинету министров Украины поручено обеспечивать изготовление в установленном порядке необходимого количества бланков военных билетов по заказу Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины.

Как отмечается, военные билеты, изготовленные (изданные) до вступления в силу указа, считаются действительными на всей территории Украины и не подлежат обмену на военные билеты нового образца.

Выдача, хранение и уничтожение военных билетов производится в порядке, определенном Министерством обороны Украины и Службой внешней разведки Украины соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко одобрил продление моратория на проверку бизнеса до 2018 года.