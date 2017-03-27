Порошенко утвердил поправки в закон о е-декларировании

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий военнослужащих рядового и младшего командного состава от подачи е-деклараций, которым также водиться обязательное декларирование для представителей общественных организаций.

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины, законопроект No6172 "О внесении изменения в статью 3 закона Украины "О предотвращении коррупции" возвращен с подписью президента 27 марта 2017 года.

Ранее в понедельник Порошенко во время встречи с гражданскими активистами инициировал создание совместной рабочей группы с участием членов общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон в части, касающейся обязанности заполнять электронные декларации представителями общественных организаций.

Ветировать законопроект глава государства отказался в связи с необходимостью "учета интересов сотен тысяч военнослужащих, которые сейчас защищают Украину от российской агрессии".

Утром 27 марта глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект, который заставляет антикоррупционные организации подавать е-декларации, и направил его на подпись президенту.

Напомним, что 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов.

Изначально законопроект был направлен на освобождении солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. При этом была отклонена поправка, которая обязывает подавать е-декларации редакторов и учредителей СМИ.

На следующий день председатель антикоррупционного комитета Егор Соболев инициировал отмену данных правок, но за проект его постановления проголосовали лишь 46 парламентариев.

Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали