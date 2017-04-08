Порошенко утвердил программу сотрудничества Украины с НАТО на 2017 год

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "Об утверждении Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2017 год".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Программа на 2017 год - существенно обновлена и усовершенствована. Документ подготовлен в соответствии с новым порядком разработки годовых национальных программ сотрудничества Украины с НАТО (ГНП) и оценивания результатов их выполнения, который был утвержден Президентом Украины 7 декабря 2016 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа включает мероприятия по проведению реформ во всех важных сферах функционирования государства: от сектора безопасности и обороны до ключевых социально-политических и правовых реформ, борьбе с коррупцией и децентрализации. Целью этих преобразований является приближение Украины к стандартам НАТО.

"ГНП-2017 предусматривает дальнейшее развитие политического диалога Украины с НАТО и наращивание всеобъемлющего практического сотрудничества с Альянсом с привлечением экспертных, финансовых, материально-технических и других возможностей НАТО и государств-членов Организации ради усиления обороноспособности Украины и возможностей противодействовать продолжающейся российской агрессии", - отметили в пресс-службе.

Программа также направлена на выполнение решений, принятых по результатам заседания Комиссии Украина - НАТО на уровне глав государств и правительств 9 июля 2016 года в Варшаве. В частности, усиление поддержки нашей страны путем реализации Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, в том числе проектов в рамках соответствующих Трастовых фондов НАТО.

Координация работы по выполнению Годовой национальной программы возложена на Кабинет Министров Украины.