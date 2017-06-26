Порошенко уверен, что Крым "очень скоро" станет свободным

Аннексированный Российской Федерацией Крым "очень скоро" вернется под суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении президента Украины Петра Порошенко по случаю празднования Дня крымско-татарского флага.

По его словам, украинцы и крымские татары на сегодняшний день имеют общую цель - освобождение Крыма и его возвращение под суверенитет Украины.

"Общая Родина, общая цель - возвращение временно аннексированного врагом Крыма - еще более роднят украинцев и крымских татар. Несмотря на трудности, мы все уверены - вскоре наши флаги будут гордо развеваться в свободном украинском Крыму", - указал глава государства.

Украинский лидер назвал крымско-татарский флаг символом единства. Кроме этого он символизирует "многовековую борьбу крымских татар за свободу".

"В сочетании синих и золотистых цветов этого флага, так же, как в сине- желтых цветах государственного флага Украины, - жизненная сила и мечта о мирном, свободном и богатом будущем", - добавил Порошенко.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Порошенко заявил, что строительство Российской Федерацией газопровода "Северный поток-2", который будет идти в Германию в обход Украины через Балтийское море, является местью за решение Стокгольмского арбитражного суда по газовому делу.