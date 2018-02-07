Порошенко уволил Ложкина с должности главы инвестиционного совета

Президент Украины Петр Порошенко вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и назначил временно исполняющим обязанности секретаря Совета заместителя главы Администрации президента Дмитрия Шимкива.

Соответствующий указ главы государства No23/2018 от 7 февраля обнародован на президентском сайте.

"Вывести из состава Национального инвестиционного совета Б.Ложкина. Возложить на Шимкива Дмитрия Анатольевича - заместителя главы Администрации Президента Украины, члена Национального инвестиционного совета временное исполнение обязанностей секретаря Совета", - говорится в документе.

Этим же указом в состав Совета введены: председатель правления компании "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S." (Турецкая Республика) Ахмет Акча (по согласию), председатель правления компании "Marubeni Corporation" (Япония) Теруо Асада (по согласию), президент и генеральный директор группы компаний "Sumitomo Corp." (Япония) Кунихару Накамура (по согласованию).

Кроме того, утвержден в составе Национального инвестиционного совета старший вице-президент, финансовый директор компании "General Electric" (США) Джейми Миллер (по согласию).