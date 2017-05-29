Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардией

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя командующего Национальной гвардией Украины Валерия Рудницкого.

Соответствующий указ от 29 мая обнародован на сайте главы государства.

"Уволить Рудницкого Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в указе.

В.Рудницкий был назначен на эту должность в мае 2014 года бывшим на то время председателем Верховной Рады, и.о. президента Украины Александром Турчиновым.