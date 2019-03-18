Порошенко уволил замкомандующего Нацгвардии

Президент Петр Порошенко уволил от должности заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря. Бондарь отвечал за вопросы общественной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный сайт президента.

49-летний генерал-майор Бондарь отвечал за вопросы общественной безопасности.

"Уволить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в документе.

Напомним, 13 марта 2019 Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко. Он занимал эту должность с сентября 2017 года. Ранее, от июня 2015 Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО. Временно исполнять эти обязанности будет Алексеенко Андрей Викторович.

Отметим, недавно Порошенко подписал указ "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине". Перзидент также поручил Кабинету министров с участием Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине.