Порошенко уже назначил нового главу Госпогранслужбы

Президент Украины Петр Порошенко уже назначил нового главу Государственной пограничной службы вместо подавшего в отставку Виктора Назаренко.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "Громадське радіо".

По его словам, Порошенко удовлетворил просьбу Виктора Назаренко об отставке и назначил нового руководителя Госпогранслужбы. Однако назвать имя новоназначенного главы ведомства, Слободян назвать отказался.

"Предстоит официальное его представление. После того, как пройдут эти меры, мы назовем его имя", - сказал Слободян.

Что касается причин отставки Назаренко, то представитель ведомства отметил, что принять решение об увольнении с поста главы Госпогранслужбы его вынудило состояние здоровья.

Как известно, 21 июля Виктор Назаренко потерял сознание во время совместного заявления президента Украины Петра Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко.

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