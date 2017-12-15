Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время подпишет указы о перезагрузке апелляционных и местных судов. Об этом он заявил в ходе мероприятий по случаю начала работы нового Верховного суда, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время мною будут выданы указы относительно ликвидации и создания новых апелляционных и местных судов, что будет содействовать полной перезагрузке судебной системы. Это огромная нагрузка на Высшую квалификационную комиссию судей, огромная нагрузка на Высший совет правосудия, но это то, что мы должны сделать с первой инстанцией, мы должны обеспечить и защитить право украинца на справедливость", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине начал работу новый Верховный суд. В частности, 115 судей нового состава приступили к исполнению обязанностей. Отметим, 30 ноября главой нового Верховного суда Украины была избрана Валентина Данишевская.