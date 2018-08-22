Порошенко: В бойових діях на Донбасі брали участь понад 330 тис. осіб

У бойових діях на Донбасі взяли участь 334 тис. осіб. Про це на форумі ветеранів повідомив президент України Петро Порошенко. Трансляцію форуму вів телеканал "112 Україна".

"Гарантом незалежності України є ЗСУ. Гарантом нашої свободи, нашої державності, самостійності є 334 тис. учасників бойових дій на сході нашої країни", - зазначив Порошенко.

Він додав, що за 4,5 роки бойових дій на Донбасі загинули тисячі українських військовиків.

"Україна заплатила дуже високу ціну в боротьбі за незалежність: тисячі загиблих українських воїнів, добровольців, волонтерів, які загинули від куль снайперів, снарядів артилерії, мінометів і систем залпового вогню, а також тисячі цивільних, десятки тисяч поранених і тих, хто отримав важкі психологічні травми. Я прошу вшанувати пам'ять полеглих героїв хвилиною мовчання", - додав Порошенко.

Раніше віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що станом на березень поточного року на Донбасі в ході бойових дій загинуло 2 тисячі 383 українських військовослужбовців. Також повідомлялося, що загальне число жертв в результаті бойових дій перевищує позначку в 10 тисяч чоловік.