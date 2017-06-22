Порошенко в Брюсселе встретится с лидерами ЕС и президентом Евросовета Туском

Сегодня Президент Петр Порошенко совершит рабочий визит в Брюссель (Бельгия) для участия в саммите "Европейской народной партии".

Во время визита Глава государства, по данным АП, встретится с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, а также другими лидерами государств-членов ЕС. Кроме этого, Президент Украины примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии.

Глава государства, как ожидается, проинформирует собеседников об обострении ситуации безопасности на Донбассе, состояние выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России.

Также Президент Украины планирует обсудить вопросы, связанные с подготовкой к саммиту Украина-ЕС 12-13 июля 2017 года в Киеве.