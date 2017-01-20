Порошенко в Давосе обсудил с премьером Вьетнама проведение в 2017г украинско-вьетнамского саммита

Президент Украины Петр Порошенко в рамках экономического форума в Давосе (Швейцария) обсудил с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком вопрос проведения в 2017 году украинско-вьетнамского саммита.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, в ходе встречи собеседники отметили обоюдную заинтересованность в активизации политического диалога между Украиной и Вьетнамом.

"Петр Порошенко и Нгуен Суан Фук договорились также активизировать торгово- экономические отношения. Было договорено провести в первой половине текущего года очередное заседание украинско-вьетнамской Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического и научно- технического сотрудничества. В частности, в сфере авиастроения, сельского хозяйства и туризма", - сказано в сообщении.

Также на встрече речь шла об активизации сотрудничества в области образования.

По информации пресс-службы главы Украинского государства, Украина и Вьетнам решили усилить координацию в рамках международных организаций, включая ООН.

"Нгуен Суан Фук подчеркнул, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", - сказано в сообщении.

П.Порошенко пригласил премьер-министра Вьетнама посетить Украину с официальным визитом в удобное время.