Порошенко відповів Путіну на пропозицію про політичний притулок у РФ

П'ятий президент України Петро Порошенко відреагував на заяву глави Кремля Володимира Путіна щодо готовності надати йому політичний притулок у Росії.

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін", - написав Порошенко у себе у Facebook.

Він закликав Зеленського "припинити радувати Путіна та зайнятися захистом країни".

"А Володимиру Володимировичу - нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України", - зазначив Порошенко.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/posts/491373539015186

Раніше під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що Росія готова надати Порошенку "політичний притулок".

"Коли пан Порошенко ще був президентом України, я йому казав, що якщо у нього виникнуть якісь складнощі в майбутньому, Росія готова надати йому політичний притулок. Він тоді багато іронізував із цього питання. Але сьогодні хочу підтвердити свої пропозиції", - сказав глава Кремля.

17 січня Петро Порошенко повернувся до України із закордонного дипломатичного турне. Цього ж дня у Печерському райсуді Києва почали обирати йому запобіжний захід. Пізно ввечері оголошення рішення було перенесено на 19 січня.

Суд обрав політику запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його зобов'язали здати паспорти для виїзду за кордон, не залишати Київ та область без дозволу слідчого, прокурора чи суду та прибувати до органу досудового розслідування на вимогу.Справа Петра Порошенка

20 грудня Порошенко повідомили про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Справа стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу у 2014-2015 роках.

За версією слідства він використав надані йому повноваження та інструменти впливу, щоб контракти з ПАР були розірвані, а потім на вимогу представників РФ організував підписання від імені України контрактів на постачання вугілля з непідконтрольних територій, таким чином "поставивши Україну в енергетичну залежність від РФ та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік".

6 січня Печерський суд заарештував все особисте майно Порошенка, зокрема акції у низці приватних компаній.

У Євросолідарності заявили, що підозра є політично мотивованою і звинуватили президента Володимира Зеленського у переслідуванні опозиції. Сам Порошенко звинуватив Зеленського та бізнесмена Ігоря Коломойського в організації та замовленні кримінальної справи проти нього.