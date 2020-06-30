Порошенко відверто розповів, що думає про переслідування за командою з ОПУ

Зеленський вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, зазначив п'ятий президент

Не боюся ні розслідувань, ані суду, а випробування, які постали перед Україною у 2014-2015 роках, були значно важчі, аніж політичні переслідування, влаштовані за вказівкою Офісу Зеленського - заявив п'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в інтерв'ю Яніні Соколовій.

Порушення більше двох десятків кримінальних проваджень - це наслідок фобій Зеленського, які вправно використовує його оточення, щоб замаскувати провали в управлінні державою, - вважає Порошенко.

"Це спроба Офісу президента або особисто Володимира Зеленського сховатися і відволікти увагу за "димовою завісою", прикрившись Портновим. Це прямі вказівки з Офісу президента, конкретно пана Смірнова, який відповідно як адвокат пана Єфремова дуже дружний з Портновим. Він використовує зазначений сценарій для того, щоб подолати фобії, які існують в Офісі президента - фобії щодо ворогів України", - зазначає Порошенко.

"Мені дуже сподобалася аналогія, яка є: що компас, який вказує на ворогів України, у Зеленського потрапив в якесь дивне магнітне поле і почав дуже швидко крутитися і показувати для нього неправильний напрямок. Ворог в України один, і цей ворог - країна-агресор. І країна має об'єднатися для того, щоб дати відсіч. А коли магнітні бурі постійно переключають напрямки війни, то дії влади є надзвичайно неефективними", - наголошує Петро Порошенко.

"Якби мова йшла про Порошенка, то Бог з ним. А якщо йдеться від Софії Федини до Тані Чорновол, від Марусі Звіробій і закінчуючи Ріфмастером по справі Шеремета, від переслідування добровольців і закінчуючи волонтерами - це манера думати, що так можна вирішувати проблеми. Це є пряма дискредитація України. Так проблеми не вирішиш. А від поп-корну відбудеться розлад шлунку", - іронізує Порошенко.

"Це помста дрібних людей за дрібними справами. Нікчемних. Він вважає, що головні проблеми йому створює не тотальна некомпетентність, а якісь сценарії ворожі всередині країни, які він пов'язує виключно з моїм ім'ям", - переконаний Петро Порошенко.

"Це спроба відволікти увагу від реальних проблеми, з якими зіткнулася держава, спроби замість хліба людям дати поп-корн. І спробувати врятувати падаючий рейтинг за рахунок шоу. Бо вони вважають, що шоу вони робити вміють. Але відсутність верховенства права, переслідування політичних опонентів дискредитує Україну по всьому світу", - переконаний п'ятий Президент.

"Мене не залякати. Я проходив і не таке. Я проходив набагато більш жорсткі випробування за ці п'ять президентських років. В тому числі і в 2014, і в2015 роках. Це не є найгірше випробування", - наголосив Порошенко.

Він вкотре закликав Зеленського об'єднати зусилля для порятунку України, головний ворог якої знаходиться у Кремлі. "Володимире Олександровичу, я дуже люблю Україну. Оскільки ви є президент України, в тому числі через це я вам точно не ворог. І зараз при викликах економіки, яка пікірує, при викликах можливої загрози різкого загострення агресії, при викликах пандемії, при викликах відкату реформ, руйнації світової коаліції на підтримку України - від президента країна потребує, щоб об'єдналися всі ресурси, всі сили, тому що треба рятувати державу", - наголосив лідер "Європейської Солідарності".

5 Канал

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