Порошенко в Германии провел телефонный разговор с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко в пятницу провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Президент Украины, находясь на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в Германии, провел телефонный разговор с Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном", - говорится в сообщении.

Во время разговора шла речь о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, в том числе с помощью политики санкций. Президент проинформировал госсекретаря США об эскалации ситуации на Донбассе и нарушении Минских договоренностей со стороны РФ.

Со своей стороны, Госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне (Германия) и отметил важность выполнения Минских договоренностей.

Также П.Порошенко и Р.Тиллерсон очертили круг вопросов, которые требуют неотложного внимания на этом этапе укрепления стратегического партнерства между Киевом и Вашингтоном.

Президент Украины пригласил госсекретаря США посетить с визитом Украину. П.Порошенко также поздравил Рекса Тиллерсона с назначением на должность и пожелал успехов в ответственной внешнеполитической миссии.