Порошенко: в офісі Зеленського працюють лобісти російської церкви

Колишній президент України Петро Порошенко у зверненні до річниці хрещення Київської Русі звинуватив офіс президента Володимира Зеленського у лобіюванні інтересів російської церкви.

"На ключових посадах в офісі президента нині працюють люди, які відверто лобіюють інтереси російської церкви в Україні. Це - попри те, що РПЦ цілковито і беззастережно підтримує реваншистську імперську політику Кремля", - заявив Петро Порошенко.

Колишній президент не назвав конкретних прізвищ, проте раніше перший заступник голови ОП Сергій Трофімов публічно називав себе прихильником УПЦ Московського патріархату й часто з'являвся на фото з предстоятелем цієї церкви митрополитом Онуфрієм та одним з головних її спонсорів Вадимом Новинським.

УПЦ МП підпорядковується Російській православній церкві. Проте офіційно вони називають себе Українська православна церква без згадки про РПЦ чи Московський патріархат.

Петро Порошенко також вважає, що нинішня влада "заблокувала закон, який зобов'язує російську церкву в Україні у своїй офіційній назві позначити зв'язок із Москвою, а не маскуватися під українською вивіскою".

Ще один закид Порошенка полягає у тому, що "влада і закон, який наділив громади правом вільного переходу до незалежної Православної Церкви України".

За часи президентства Петра Порошенка в Україні була створена Православна церква України, яка отримала томос про автокефалію.

До неї від УПЦ МП перейшли понад пів тисячі парафій. Проте цей процес практично зупинився після перемоги Володимира Зеленського.

Сам Зеленський у своїх заявах неодноразово наголошував, що не втручатиметься у міжцерковні справи України.

Нещодавно стало відомо, що одна зі справ щодо колишнього президента стосується саме створення ПЦУ й можливого розпалювання міжнаціональної ворожнечі в Україні.

ВВС News Україна звернулася за реакцією на ці звинувачення від Порошенка до пресслужби Володимира Зеленського.

BBC Українська службаhttps://www.bbc.com/ukrainian/news-53563786