Порошенко в третий раз проигнорировал допрос ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, вновь проигнорировал допрос в ГБР.

Как сообщает пресс-служба ГБР, следственные действия были назначены на 09:00 утра.

"Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Его ожидают на допрос 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.

6 сентября директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко снова не пришел на допрос.

Также Порошенко не пришел на допрос в ГБР, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.

Его адвокат заявил, что пятый президент не смог прийти по уважительной причине из-за работы в парламенте.

Последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Он был связан с делом о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой, в котором бывший президент проходит в качестве свидетеля.

Кроме того, 25 июля он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле- продаже завода Кузня на Рыбальском.