Порошенко в третий раз проигнорировал допрос ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, вновь проигнорировал допрос в ГБР.
Как сообщает пресс-служба ГБР, следственные действия были назначены на 09:00 утра.
"Порошенко не явился на допрос в ГБР. Нет никого, даже его адвоката. Он, видимо, взял тактику не ходить, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, экс-президент Украины Петр Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Его ожидают на допрос 10, 13, 18, 27 сентября и 3 октября.
6 сентября директор ГБР Роман Труба сообщил, что Петр Порошенко снова не пришел на допрос.
Также Порошенко не пришел на допрос в ГБР, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Его адвокат заявил, что пятый президент не смог прийти по уважительной причине из-за работы в парламенте.
Последний допрос Порошенко в ГБР состоялся 12 августа. Он был связан с делом о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой, в котором бывший президент проходит в качестве свидетеля.
Кроме того, 25 июля он давал пояснения, касающиеся соглашения о купле- продаже завода Кузня на Рыбальском.