Закріплення в Конституції України курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію стало запобіжником від геополітичного розвороту Української держави, і влада зобов'язана забезпечити цей стратегічний курс, а проєвропейська частина суспільства повинна контролювати, щоб ці положення Конституції не омертвіли, - заявив п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Маиже півтора роки тому у Конституціі з'явилася нова норма - про європеиську ідентичність украінського народу та незворотність європеиського та євроатлантичного курсу Украіни. Основнии закон прямим текстом зобов'язує владу забезпечити членство Украіни в Європеиському Союзі та НАТО", - написав Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук з нагоди Дня Конституції України.

Він зазначив, що не всі тоді розуміли необхідність фіксації в Конституції стратегічного курсу України.

"Життя показало, що наявність такого якоря є дуже важливою, особливо, коли до влади приишли люди, чия картина світу описується словосполученням "а какая разница?". Саме цей якір застрахував нас від зміни курсу простим рішенням монобільшості і ОПЗЖ", - написав політик.

Він наголосив, що спільне завдання проєвропеиськоі частини украінського суспільства - не допустити омертвіння відповідних статеи Конституціі, виконувати іх та забезпечити реальнии рух Украіни до Євросоюзу і НАТО.

"Більшість українських громадян підтримують членство України в цих двох найбільших міжнародних союзах. Там - надійні гарантії безпеки, добробуту, миру та державної незалежності України", - зазначив Порошенко.

"Украіна - європеиська краіна із давніми демократичними традиціями. Маємо пишатися тим, що одна із перших конституціи у світі - це Договори і Постановлення Прав і вольностеи Віиська Запорозького, які Пилип Орлик підписав 310 років тому", - нагадав він.

Порошенко навів у приклад Польщу, де святкують свій День Конституції 3 травня - на честь Конституції Речі Посполитої, ухваленої в 1791 році.

"У нас не менше підстав пишатися глибиною та давністю наших демократичних традиціи. Вимагаємо від влади неухильно дотримуватися Основного закону, особливо у частині прав та свобод, руху Украіни до ЄС та НАТО. Вітаю всіх українців з Днем Конституції!", - підсумував п'ятий президент України.

