Порошенко вместе с военными и дипломатами почтил память сенатора Маккейна

Президент Украины Петр Порошенко, военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и руководители украинских дипломатических миссий минутой молчания почтили память сенатора Джона Маккейна, который скончался в субботу, 25 августа.

Порошенко отметил роль Маккейна в отстаивании интересов Украины в США, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко вспомнил поездку Маккейна на позиции украинских морских пехотинцев в Широкино 31 декабря 2016 года. По словам президента, визит Маккейна в зону АТО оказал на него серьезное влияние.

Президент напомнил, что накануне приезда американских сенаторов позиции украинских морпехов подверглись вражескому обстрелу, но это не остановило Маккейна.

Президент поручил послу Украины в США Валерию Чалому организовать взаимодействие с американской стороной, чтобы совместно почтить память сенатора.

Сенатор Джон Маккейн скончался в субботу, 25 августа, в 16:28 по местному времени. Свои соболезнования семье политика выразили президент США Дональд Трамп и председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна МакДэниэл.

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о том, что сенатор поддерживал нашу страну во время Революции Достоинства и противостояния российской агрессии в Донбассе. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".