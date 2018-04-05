Порошенко внес в парламент законопроект о создании Национального бюро финансовой безопасности

Президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о "Национальном бюро финансовой безопасности" с пометкой "неотложный". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня я подписал и определил как неотложный законопроект, который был разработан в парламенте с помощью правительства, о Национальном бюро финансовой безопасности. Что это значит? У силовиков больше нет возможности заходить на предприятия", - сообщил Порошенко в ходе рабочей поездки в Винницкую область.

Президент подчеркнул, что создание такого органа позволит ликвидировать коррупцию в правоохранительных органах, которые также выполняли функции контроля фискальной дисциплины.

"Все они приходили проверять уплату налогов: полиция, СБУ, прокуратура, таможня. Все. Мне очень хорошо известно. Сегодня мы говорим: вам нет, там (на предприятиях - ред.) вам нечего делать. Есть одна служба, которая разберется с налогами", - отметил он.

При этом Порошенко отметил, что новым законопроектом предусмотрена возможность налогоплательщика защититься в суде. И только, если предприниматель проиграет суд и не захочет платить налоги, только тогда можно будет обращаться к правоохранителям.

Напомним, Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово предоставлять помощь Украине в создании Службы финансовых расследований.

В разработке концепции такого органа приняли участие Министерство финансов, Государственная фискальная служба, ряд других министерств и ведомств, а также эксперты, представители бизнеса и международных партнеров Украины.

Такая служба должна заменить упраздненную налоговую милицию и выполнять, в первую очередь, аналитические, а не силовые функции.

Министр финансов Александр Данилюк неоднократно подчеркивал то, что новое ведомство должно сосредоточится на раскрытии незаконных схем уклонения от налогообложения, а не на "выбивании налогов".