Порошенко внес в Раду законопроект о лишении украинского гражданства лиц с двойным гражданством

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как безотлагательный законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно реализации права сменить гражданство (No 6175).

Согласно информации на сайте украинского парламента, законопроект зарегистрирован в понедельник, 13 марта. Текста документа, а также сопроводительных документов

"Законопроект касается решения вопроса с двойным гражданством. Этим законом будет установлено, что лицо, которое добровольно получило гражданство иностранного государства, будет считаться таковым, которое попадает под действие требования о прекращении украинского гражданства", - сказал представитель президента в Верховной Раде Артур Герасимов на брифинге в понедельник.

Он добавил, что этими изменениями в законе Украины будут уточнены основания для потери украинского гражданства. По его словам, таким основанием будет считаться добровольное получение гражданином Украины гражданства другой страны, а так же если человек не откажется от иностранного гражданства в течение определенного срока с момента получения украинского.

"Этот вопрос касается только ситуаций добровольного получения гражданства другой страны. Это не касается ситуаций с нашими людьми в Крыму, потому что там о добровольности речь не шла", - подчеркнул А.Герасимов.