Порошенко внес законопроект об инклюзивном образовании

Президент Петр Порошенко подал в Верховную Раду проект закона, направленный на развитие инклюзивного образования в Украине.

Законопроектом предусматривается обучение лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных учебных заведениях, которые наиболее удобны для ребенка и близко расположены к месту его проживания. Также впервые на законодательном уровне определяются термины "лицо с особыми образовательными потребностями", "индивидуальная программа развития" и "коррекционно-развивающие и психолого-педагогические услуги".

Законопроект обеспечивает финансирование обучения лиц с особыми образовательными потребностями за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам, сообщается на сайте президента.

Порошенко призвал народных депутатов поддержать в ближайшие парламентские недели этот проект закона. Он назвал законопроект чрезвычайно актуальным, отметив, что сейчас в Украине 10% детей требуют учета их особенностей в образовательном процессе.

Инклюзивное образование - это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений.