Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент Украины Петр Порошенко 9 мая, в День победы над нацизмом принял участие в церемонии памяти погибших по случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне, передает пресс-служба главы государства.

Торжественное шествие во главе с президентом прошло по Аллее Воинской Славы к могиле Неизвестного солдата в Киеве. Глава государства возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и почтил память погибших.

Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, а воины Почетного караула прошли перед монументом торжественным маршем.

В церемонии приняли участие ветераны Второй мировой войны, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, другие официальные лица, представители правительства, Администрации президента, духовенства и общественности.

Напомним, 8 мая Порошенко принял участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и примирения. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев не поддаваться кремлевской пропаганде, вспоминая погибших во Второй мировой войне.