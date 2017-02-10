Порошенко вручил ключи от пожарных машин спасателям Ивано-Франковской области

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано- Франковскую область вручил сертификаты и ключи от четырех пожарных автомобилей руководителям подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы Украинского государства, П.Порошенко отметил, что обеспечение ГСЧС современной техникой является не подарком власти, а ее прямой обязанностью.

"В жизни всегда есть место подвигу, и не только на фронте. Более 36тыс. выездов, которые сотрудники управления ГСЧС области совершили в прошлом году, в том числе более 13 тыс. по сигналу "тревога" - разве это не иллюстрирует степень риска, которому вы, уважаемые спасатели, подвергаетесь ежедневно? 35 спасенных людей - разве это не показатель эффективности и полезности вашего труда?", - отметил президент.

Глава государства напомнил, что недавно встречался и наградил работников ГСЧС, которые в острый критический момент блестяще и безукоризненно выполнили свои обязанности и помогли мирному населению Авдеевки, пострадавшей от обстрелов со стороны боевиков.

"В условиях реальной угрозы жизни и здоровью сотрудники Госслужбы под пулями кормили, грели и лечили людей", - отметил П.Порошенко, добавив, что они эвакуировали почти триста человек, из которых значительная часть - дети.

По словам президента, в прошлом году количество пожарных автомобилей в области увеличилось за счет средств местных бюджетов. Это стало возможным благодаря процессу децентрализации, когда львиная доля средств, которые ранее концентрировались в Киеве, была направлена общинам. Сегодня же автопарк спасателей пополнился за счет средств государственного бюджета.

"Пусть эти машины помогут вам еще лучше нести вашу службу, своевременно и результативно приходить на помощь гражданам", - пожелал глава государства.