Порошенко: Все вооружение, которое видели на параде, должно поступить в ВСУ

Президент Украины Петр Порошенко призвал вооружить украинских военных вооружением, которое было показано на военном параде в Киеве на День Независимости. Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве исследовательских образцов, незамедлительно должно поступить в войска. Иначе - это все показуха. Иначе - этого всего не нужно", - сказал он.

Порошенко напомнил, что силами украинского оборонпрома разработаны крылатые ракеты, высокоточное оружие с повышенным радиусом действия в отношении систем залпового огня, новейшая бронетехника, новые корабли, новые системы радиоэлектронной борьбы, новейшие средства связи и многое другое. И всего этого удалось достичь за четыре года, подчеркнул президент.

Также глава государства считает, что Украина должна воспользоваться лицензионными соглашениями и решениями о предоставлении Украине летального оружия, начиная от антиснайперских комплексов и заканчивая современными с повышенным радиусом действия контрбатарейными средствами, а также систем противовоздушной обороны и пополнением Воздушных сил.

Напомним, 24 августа в Киеве прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. В нем приняли участие около 4500 военных и 250 единиц техники, в том числе авиация. В этом году впервые на параде маршировали 24 подразделения ВСУ, Госпогранслужбы, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции и других силовых подразделений, выполняющих задачи по охране и обороне страны. Кроме того, по Крещатику прошлись военные из 18 стран мира - около 300 человек.

Ранее командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.