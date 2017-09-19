Порошенко встретился с Дудой: говорили о Донбассе, о правах человека в Крыму

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда обсудили вопросы соблюдения прав человека в аннексированном Крыму и развертывания миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе.

Об этом шла речь во время встречи лидеров двух стран в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США), сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

Отмечается, что собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, в частности, проблематику безопасности.

Президент Порошенко поблагодарил Польшу за неизменную поддержку в вопросе введения безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом. Президент Дуда отметил, что Польша последовательно поддерживает Украину на пути к членству в ЕС. "Значительное внимание было уделено реализации Минских договоренностей, а также развитию событий на Донбассе и состоянию соблюдения прав человека в оккупированном Крыму. Президенты также обсудили вопрос ввода миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Неделя высокого уровня началась сегодня, 19 сентября. Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы по размещению миротворцев на Донбассе.