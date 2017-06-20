Порошенко встретился с министром энергетики США

Во вторник, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Риком Пэрри.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе встречи Порошенко и Пэрри обсудили возможность поставки альтернативных видов топлива в Украину, в частности сжиженного газа из США, а также реализацию совместных проектов в сфере атомной энергетики.

Кроме того, президент Украины поблагодарил США за помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и подчеркнул заинтересованность в привлечении в Украину модернизированных американских технологий в сфере энергетики.

В то же время был поднят вопрос укрепления европейской энергетической безопасности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Также Пэрри согласился на предложение Порошенко посетить Украину в ближайшее время.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во вторник, 20 июня, президент Украины Петр Порошенко начал рабочий визит в Соединенных Штатах Америки.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о своих планах в рамках рабочего визита в США, во время которого он посетит Белый дом, Государственный департамент, Пентагон и ряд других министерств и ведомств США.

Согласно расписанию президента США Дональда Трампа, встреча с президентом Украины Петром Порошенко состоится, однако будет недолгой и пройдет в присутствии вице-президент Майка Пенса.