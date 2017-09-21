Порошенко встретился с представителями ведущих компаний США

Президент Петр Порошенко встретился с представителями американского бизнеса в ходе пребывания с рабочим визитом в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт главы государства.

По словам Порошенко, лидеры американского бизнеса приветствовали темпы проведения реформ в Украине, отметив, что Украина становится страной возможностей для инвесторов.

В ходе встречи глава государства обратил внимание, что согласно опросу, сделанного журналом Institutional Investor, Украина заняла первое место в списке стран, которые планируют посетить потенциальные инвесторы в последующие 12 месяцев.

Порошенко также подчеркнул, что, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина не только стабилизировала макроэкономическое положение, но и перешла к росту.

Как ранее сообщалось, Порошенко на полях Генассамблеи ООН в четверг встретился с президентом США Дональдом Трампом, обсудив с ним в том числе с экономическое сотрудничество между странами.

Напомним, Украина разместила еврооблигации на 3 млрд долл. под 7,375% годовых с 15-летним сроком погашения.

Организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью- Йорке. В ходе сбора заявок Украине удалось существенно снизить доходность выпуска: первоначальный ориентир составлял 7,75%, затем он был понижен до уровня около 7,625, финальный диапазон составил 7,375-7,5%. Размещение пройдет по его нижней границе. Долговые бумаги страны пользовались существенным спросом среди инвесторов - объем книги заявок, по предварительный данным, составил около 9,3 млрд долл.