Порошенко встретился с президентом Европейского Совета

Порошенко призвал усилить давление на РФ для освобождения всех украинских политзаключенных

В рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сообщается, что собеседники обменялись мнениями о путях реализации договоренностей, достигнутых по итогам Двадцатого Саммита Украина - ЕС и обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также состояние выполнения Минских договоренностей.

"Глава государства поблагодарил за решение ЕС продлить экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Также было признано необходимым активизировать международные усилия для защиты интересов Украины от противоправных действий РФ в Азовском море", - сообщают в пресс- службе.

Кроме этого, Порошенко в очередной раз призвал усилить давление на Россию для безотлагательного освобождения всех украинских политзаключенных, в том числе Олега Сенцова, Романа Сущенко и Владимира Балуха.