Порошенко встретился с вице-президентами Еврокомиссии Домбровскисом и Могерини

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Давосе (Швейцария) с вице- президентом Европейской комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Еврокомиссии Федерикой Могерини.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт главы государства.

Порошенко выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны ЕС в макроэкономической стабилизации и реализации социально- экономических реформ.

Домбровскис, в свою очередь, положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов. Он положительно оценил своевременное одобрение сбалансированного Госбюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "Приватбанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Порошенко отметил важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима со странами ЕС.

Капитал

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