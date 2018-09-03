Порошенко встретится с главами фракций, чтобы обсудить правки в Конституцию

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник вечером проведет встречу с руководителями фракций и групп Верховной Рады по вопросу внесения изменений в Конституцию о европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает Президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии (парламента) глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - написал Цеголко.

Он проинформировал, что встреча состоится вечером в понедельник на ул.Банковой, где расположена Администрации Президента Украины.