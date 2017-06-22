Порошенко встретится с Макроном 26 июня в Париже

Встреча президента Украины Петра Порошенко с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном запланирована на понедельник, 26 июня, в Париже.

"26 числа нас пригласили встретиться с президентом Макроном в Париже. И у него очень проевропейская позиция. Мы готовимся к переговорам на уровне лидеров на следующей неделе в "нормандском формате" и это очень важные и очень эффективные недели для Украины и для Европы", - сказал Порошенко в ходе совместного заявления с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в четверг в Брюсселе.

Как сообщалось ранее, Макрон хочет провести встречу в "нормандском формате" перед саммитом G20. Политик уверен в том, что это поможет ему лучше понять ситуацию на Востоке Украины.

По материалам: Интерфакс-Украина