Порошенко встретится с руководством Эстонии

Порошенко отправляется в Эстонию и Финляндию

Пресс-служба Президента Украины Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 23 января, осуществит официальный визит в Эстонию.

В ходе визита запланированы встречи Порошенко с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом, а также спикером Рийгикогу (парламента) Эйки Нестором.

Также состоится встреча Порошенко с представителями украинской громады Эстонии, сообщает пресс-служба президента Украины.

На 24 января запланирован официальный визит президента Украины в Финляндию.

Ранее сообщалось, что в 20-х числах февраля может состояться поездка Порошенко в США, не исключена и встреча с президентом США Дональдом Трампом. По материалам: ZN.UA

