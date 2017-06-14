Порошенко встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ

Украина и Соединенные Штаты достигли соглашения про полноценные переговоры президентов Дональда Трампа и Петра Порошенко.

Встреча состоится в Вашингтоне на следующей неделе, сообщает "Европейская правда", ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах.

Источники издания отмечают, что визит пройдет в июне в ближайшее время. При этом один из источников конкретизирует, что встреча состоится на следующей неделе.

Как сообщалось, во время официального визита в Вашингтон 7 марта министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а таккже выступил на заседании Комитета по вопросам ассигнований Сената США на тему "Российская политика и намерения относительно отдельных Европейских стран: пример Украины".

22 марта Климкин сообщил, что детали личной встречи Порошенко и Трампа еще не проработаны и находятся в стадии "серьезной подготовки".