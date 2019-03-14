Порошенко встретится с Туском 20 марта

Президент Украины Петр Порошенко 20 марта в Брюсселе проведет встречу с главой Европейского Совета Дональдом Туском

Об этом указано в графике Туска на неделю, опубликованном на сайте Европейского Совета, информирует "ДС".

Туск и Порошенко примут участие в совместном ужине 20 марта в 19:00 по местному времени (20:00 по Киеву).

На следующий день в Брюсселе открывается двухдневный саммит ЕС, основная часть которого будет посвящена Brexit.

Напомним, президенту Евросовета Дональду Туску 20 февраля вручили диплом почетного доктора Львовского Национального университета им. Ивана Франко.