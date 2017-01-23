Порошенко ввел над Донбассом отдельную военно-воздушную зону

Президент Петр Порошенко внес изменения в указ No12, создав еще одну специальную военно-воздушную зону "Восток", которая распространяется на неподконтрольные территории Донбасса

Об этом говорится в указе No12/2017, сообщает пресс-центр администрации главы государства.

В документе отмечается, что воздушное пространство государства делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район. Границами этих районов являются условные вертикальные поверхности, проходящие по линии государственной границы Украины на суше, море, реках, озерах, других водоемах и по прямым линиям между определенными географическими точками с учетом воздушного пространства над временно оккупированной территорией Украины.

Таким образом, военно-воздушные зоны являются зонами ответственности воздушных командований "Запад", "Центр", "Восток" и "Юг"

Тем временем воздушное пространство над территорией отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", постановлениями Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 года No 252-VIII "Об определении отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей, в которых вводится особый порядок местного самоуправления" и от 17 марта 2015 года No 254-VIII "О признании отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями".

Отмечается, что в предыдущей версии документа были обозначены три военно- воздушные зоны - "Запад", "Юг" и "Центр".