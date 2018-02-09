Порошенко ввел в действие решение СНБО о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии России

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ по решению СНБО от 26 января 2018 "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации". Об этом сообщает пресс- служба главы государства, передает УНН.

"Согласно статье 107 Конституции Украины постановляю: 1. Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018" О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации "(прилагается, для служебного пользования).

2. Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящего Указа, возложить на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в Указе.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.