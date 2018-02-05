Порошенко ввел в действие решение СНБО о нацбезопасности

Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Петра Порошенко.

Глава государства подписал указ №21/2018 о решении СНБО от 17 января о проекте закона о нацбезопасности, которым вводится в действие соответствующее решение ведомства.

Рассмотрев документ, СНБО одобрил его и предложил Порошенко внести законопроект с подписью секретаря ведомства Александра Турчинова на рассмотрение Верховной Рады.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

О каких конкретно мерах идет речь, публично не сообщается.