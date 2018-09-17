Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 "О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией", которым Украина, согласно предложениям Министерства иностранных дел Украины, прекращает действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года.

Теперь МИД Украины должен заявить Российской Федерации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с РФ в соответствии со статьей 40 настоящего Договора и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона Украины о прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать ООН, ОБСЕ и другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе с Россией, а также об основаниях его прекращения.

Представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко во время заседания согласительного совета сообщила, что до 30 сентября Российская Федерация будет проинформирована нотой МИД Украины, а президент Украины внесен в парламент соответствующий законопроект в соответствии со статьей 24 закона Украины "О международных договорах Украины".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что Украина подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия Договора о дружбе с РФ. И уже в ближайшее время он ждет от МИД необходимый пакет документов. В апреле он призвал Верховную Раду принять решение об одностороннем прекращении действия ряда положений Соглашения.

В МИД Украины считают, что Договор о дружбе с РФ выполнил свою миссию, но теперь документ исчерпал себя во всех возможных смыслах. До 30 сентября 2018 года Украина должна решить, продлевать ли действие Договора о дружбе на следующие 10 лет.