Порошенко выиграл бой у журналистов, но допустил те же ошибки, что и Янукович, - Мустафа Найем

По сравнению с Виктором Януковичем, Петр Порошенко - великолепный оратор с блестящей памятью и живым умом. И нет ничего удивительного в том, что на своей территории, в ограниченное время и имея хороший штат советников президент выиграл бой у журналистов, по старой привычке ожидавших у микрофона косноязычного увальня.

Одно непонятно: как человек с таким умом, памятью и способностями умудряется делать те же ошибки, что и предшественник, информирует КиевПравда со ссылкой на еizvestia.com.

Это касается и коррупции, и мелких компромиссов с собой, и слежки за активистами Службой безопасности и разведкой, и тотальная дискредитация политических оппонентов, и маразмы электронного декларирования, и удивительно совмещающиеся параноидальный страх и благоговение перед США... Все ведь это уже было, черт возьми. И, что еще смешнее, ответы на пресс- конференциях об этих абсурдах были такими же. Зачем же?

Одно из двух - либо мы ошибаемся в способностях и талантах главы государства; либо в природе власти за три года изменилась только форма, а по сути остались те же механизмы решения проблем, рычаги давления на оппонентов и та же привычка во всем винить запад и критиков. Все то же, просто не так системно, не так откровенно, с меньшим размахом.

Ну и еще одно. При всем уважении к главе государства, нельзя делать вид, что ты не понимаешь моральную сторону проблемы личной, а теперь еще и семейной зависимости от Рината Ахметова - главного спонсора своего предшественника, по вине которого погибли и продолжают граждане твоей страны. Я с трудом себе представляю, как бы в феврале 2014 года, стоя на сцене Майдана Петр Алексеевич мог бы с такой же улыбкой как сегодня на пресс-конференции заявить людям: "А когда все закончится, у нас будет своя передача на телеканале Рината Леонидовича".

Это не о законе и даже не о конфликте интересов. А об элементарной политической адекватности и соизмеримости себя, своей должности, масштабов и страны. Страны, кстати, в которой, если я правильно помню полным ходом идет деолигархизация. А так, да, пресс-конференцию президент выиграл.

КиевПравдаhttp://www.kievpravda.com/news/44976