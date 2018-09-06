Президент Украины Петр Порошенко выступает за повышение денежного обеспечения украинских военнослужащих минимум на 30%, а также за должное обеспечение оружием Вооруженных сил Украины.

"Касательно военного бюджета: ситуация непростая, хотя общими усилиями принятые реформы уже дают соответствующие плоды", - сказал П.Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины в четверг в Киеве.

Он выразил надежду, что макроэкономические показатели Украины позволят обеспечить финансирование сектора национальной безопасности и обороны

"Главное - во-первых, обеспечение оружием Вооруженных сил Украины. Все, что мы видели на военном параде, в том числе и в качестве опытных образцов, должно немедленно поступить в войска, иначе это все показуха", - заявил президент.

"На друга-партнера надейся, но опирайся на собственные силы. И я отдельно подчеркиваю: украинская армия является гарантом украинской независимости", - добавил П.Порошенко.

"Вторая позиция - это система социальных гарантий украинского военнослужащего... Не только патриотизм должен держать украинского воина в украинской контрарной армии, а и соответствующее денежное обеспечение. Просил бы, чтобы обеспечение украинского солдата было поднято не менее как на 30% . Мы посчитали - поставить это приоритетом и сделать все, чтобы это поручение было реализовал наилучшим образом", - подчеркнул президент.